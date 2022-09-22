Рэшфорд, де Брюйне и Хейбьерг претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре

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Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре.

В список номинантов вошли следующие игроки:

Филип Биллинг («Борнмут») – 2 гола в 2 матчах;

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 3 голевые передачи в 2 матчах;

Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») – гол и результативная передача в 2 матчах;

Алекс Ивоби («Эвертон») – голевая передача в 2 матчах;

Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла») – гол и результативная передача в 2 матчах;

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 2 гола и 2 результативные передачи в 2 матчах.

Голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ продлится до 26 сентября. Победителя определят на основе выбора болельщиков и мнения экспертной комиссии. Результаты огласят на следующей неделе.

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