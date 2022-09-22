Рэшфорд, де Брюйне и Хейбьерг претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре

Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре.
В список номинантов вошли следующие игроки:
Филип Биллинг («Борнмут») – 2 гола в 2 матчах;
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 3 голевые передачи в 2 матчах;
Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») – гол и результативная передача в 2 матчах;
Алекс Ивоби («Эвертон») – голевая передача в 2 матчах;
Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла») – гол и результативная передача в 2 матчах;
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 2 гола и 2 результативные передачи в 2 матчах.
Голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ продлится до 26 сентября. Победителя определят на основе выбора болельщиков и мнения экспертной комиссии. Результаты огласят на следующей неделе.