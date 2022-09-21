Член правящей семьи Катара хочет купить «Сампдорию». Экс-защитник «Ювентуса» Бонетти также будет участвовать в сделке

У «Сампдории» могут появиться новые владельцы.

В покупке итальянского клуба заинтересован член правящей семьи Катара Халид Фалех аль-Тани.

Также известно, что в группу, заинтересованную в приобретении клуба, входят бывший игрок «Ювентуса» и «Сампдории» Ивано Бонетти и кинопродюсер Франческо Ди Сильвио.

Ди Сильвио отметил, что у него есть доверенность на ведение переговоров от имени аль-Тани.

В своем письме член правящей семьи Катара отмечает: «Мне открыли такой прекрасный город, как Генуя, рассказали о славной истории клуба. Я влюбился в город и в «Сампдорию», поэтому решил купить клуб. Мы отправили предложение доверенному лицу и ждем момента, чтобы закрыть сделку как можно скорее».