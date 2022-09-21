Бруну о кроссе для игроков «МЮ» после 0:4 от «Брентфорда»: «Хороший посыл. Тен Хаг хочет дисциплины, мы должны следовать правилам»

высказался о 13-километровом кроссе от Эрика тен Хага.

Во втором туре проиграл «Брентфорду» (0:4).

Согласно статистике, игроки за 90 минут пробежали в общей сложности на 13,8 километра больше, чем игроки «МЮ».

Тен Хаг распорядился, чтобы все игроки пробежали эту дистанцию на тренировочной базе, причем и сам присоединился к ним.

«Хорошо, что каждый взял вину на себя, потому что все ошибались. Это могут быть игроки или тренер, но обычно игроки и тренер вместе.

Это был хороший посыл команде. Он хочет дисциплины, и мы должны следовать правилам.

Игроки не любят бегать, и иногда тренер делает выбор, который кажется не совсем понятным. Понимание того, что это необходимо, приходит позже.

Тен Хаг сразу обозначил свои правила, свои требования, то, чего он хочет от нас. Он сказал: «Я хочу, чтобы вы всегда прессинговали, были голодными до хороших действий, бились за команду, чтобы нас было трудно обыграть».

На тренировках после «Брентфорда» я почувствовал, что мы готовы к чему-то другому», – сказал полузащитник «МЮ».