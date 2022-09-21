«Я лев и никогда не буду есть листья. Знаю, насколько я важен сборной». Дани Алвес о непопадании в состав Бразилии

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Дани Алвес высказался о непопадании в состав сборной Бразилии

39-летнего защитника «Пумас» не вызывали на товарищеские матчи с Ганой и Тунисом

«Люди говорят о чемпионате мира больше, чем я. Я приехал в «Пумас», чтобы сделать все что в моих силах, усердно работать, и если это приведет меня на чемпионат мира – отлично. Я знаю, что то, что я делаю со своей командой, поможет мне попасть на этот турнир.

Я знаю, что я могу сделать и насколько я важен для сборной. Я лев, и независимо от того, в каких джунглях я нахожусь, я никогда не буду есть листья», – заявил бывший игрок «Барселоны».

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