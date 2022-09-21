Клаудио Раньери: «У «Юве» слишком много страхов и нет энтузиазма. Странно видеть команду Аллегри такой»

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Клаудио Раньери высказался о неудачном старте сезона для «Ювентуса». 

После 7 туров серии А туринцы набрали 10 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Команда Массимилиано Аллегри также проиграла оба первых матча на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Трудно судить, но то, что я вижу, – это команда без энтузиазма и со слишком многими страхами. Странно видеть команду Аллегри в таком состоянии. 

В целом наблюдается кризис талантов, мы живем в эпоху, когда трудно поддерживать сегодняшние ритмы. В итальянских футбольных школах ситуация сложная, и семьи несут значительные расходы за то, чтобы их дети играли. но надо сказать, что таланты не всегда рождаются, и это это справедливо и для других стран», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса»

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