Хави: «Педри – один из лучших игроков, прошедших через «Барселону». Он решителен и понимает игру»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру хавбека с (3:0).

«Он превосходный футболист: понимает игру, дает нам преимущество благодаря своим пасам, не теряет мяч, решителен. Он один из лучших игроков, прошедших через «Барселону». Он гарантированно повлияет на игру. Нужно заботиться о нем.

Мы добились важной победы. Мы играли в более оборонительной манере, по схеме 5-4-1, но в первом тайме потерь было слишком много. В итоге же игра сложилась заметно проще, чем ожидалось. Было бы сложнее, играй мы в равных составах. Вторым таймом мы наслаждались.

Результаты очень хорошие. Жаль, что так сложились матчи с «Баварией» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:0), но старт сезона прекрасный», – сказал .