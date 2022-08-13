FARE о ЧМ-2022: «Призываем к срочным действиям в отношении прав ЛГБТИК+. До сих пор нет никаких гарантий безопасности и радушия»

Правозащитная организация FARE призвала к действиям в вопросе прав ЛГБТ на ЧМ в Катаре.

«Мы присоединяемся к коллегам из ЛГБТИК-коалиции за права человека в спорте и призываем к срочным действиям в отношении прав представителей ЛГБТИК+ в преддверии чемпионата мира по футболу. Должны быть публичные заверения в безопасности для ЛГБТИК-людей. Время действовать.

стартует через 100 дней. Это будет одно из самых видных спортивных событий в истории, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей по всему миру.

Но сохраняются серьезные проблемы с правами человека, включая права представителей ЛГБТК+ в Катаре и среди посетителей турнира.

За сто дней до старта до сих пор нет никаких публичных гарантий безопасности любого рода, никакого радушия в отношении представителей ЛГБТК+ от Катара.

У ФИФА и властей Катара остается мало времени, чтобы сделать чемпионат мира инклюзивным событием», – говорится в заявлении FARE.

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