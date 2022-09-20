Тео из-за травмы вряд ли сыграет за «Милан» с «Эмполи» 1 октября. Матч с «Челси» – 5-го, с «Ювентусом» – 8-го

Защитник Тео Эрнандес не сможет сыграть за сборную в ближайших матчах.

Футболист получил травму приводящей мышцы и был заменен на из . При этом и Динь спустя сутки из-за повреждения правого голеностопа уступил место Адриену Трюфферу из .

Как сообщает Fantacalcio, высока вероятность того, что Эрнандес не сможет сыграть с «Эмполи» 1 октября. Больше шансов, что он будет готов к матчу с «Челси» (5 октября) или «Ювентусом» (8 октября).

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 7 игр в Серии А и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.