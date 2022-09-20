Тео из-за травмы вряд ли сыграет за «Милан» с «Эмполи» 1 октября. Матч с «Челси» – 5-го, с «Ювентусом» – 8-го

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Защитник Тео Эрнандес не сможет сыграть за сборную Франции в ближайших матчах.

Футболист «Милана» получил травму приводящей мышцы и был заменен на Люку Диня из «Астон Виллы». При этом и Динь спустя сутки из-за повреждения правого голеностопа уступил место Адриену Трюфферу из «Ренна».

Как сообщает Fantacalcio, высока вероятность того, что Эрнандес не сможет сыграть с «Эмполи» 1 октября. Больше шансов, что он будет готов к матчу с «Челси» (5 октября) или «Ювентусом» (8 октября).

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 7 игр в Серии А и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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