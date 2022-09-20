Фройнд отказался от работы в «Челси»: «Пришел к выводу, что в «Зальцбурге» мне будет лучше всего и что о переменах для меня не может быть и речи»

заявил, что не станет новым спортивным директором «Челси».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спортивный директор австрийского клуба перейдет на работу в команду , поскольку уже согласовал все детали перехода как с ним, так и с «Зальцбургом».

«Как я уже подтверждал в интервью, мной интересовался «Челси». Приглашение от такого большого клуба не только делает честь мне и работе ФК , но и, конечно, также представляет собой обстоятельство, которое требует персонального рассмотрения. Но я пришел к выводу, что в «Ред Булл Зальцбург» мне будет лучше всего и что о переменах для меня не может быть и речи.

Сейчас у нас очень напряженный этап, и нам предстоит выполнить важные задачи в [австрийской] Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов – вот на чем я сосредоточен», – сказал Фройнд.