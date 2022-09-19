«Зальцбург» опроверг договоренность с «Челси» о переходе Фройнда: «Ожидаем, что он останется»

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«Зальцбург» опроверг информацию о переходе Кристофа Фройнда в «Челси»

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спортивный директор австрийского клуба перейдет на работу в команду АПЛ, поскольку «Челси» уже согласовал все детали перехода как с самим Фройндом, так и с «Зальцбургом». 

«Челси» никогда не контактировал с «Ред Булл Зальцбург» для обсуждения каких-либо деталей перехода Кристофа Фройнда. Мы ожидаем, что он останется», – сообщили в австрийском клубе.

«Зальцбург» – самый здоровый клуб системы «Ред Булл». И все благодаря ему (нет, речь не про Рангника)

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