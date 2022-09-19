«Зальцбург» опроверг договоренность с «Челси» о переходе Фройнда: «Ожидаем, что он останется»

«Зальцбург» опроверг информацию о переходе Кристофа Фройнда в .

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спортивный директор австрийского клуба перейдет на работу в команду АПЛ, поскольку «Челси» уже согласовал все детали перехода как с самим Фройндом, так и с «Зальцбургом».

«Челси» никогда не контактировал с для обсуждения каких-либо деталей перехода . Мы ожидаем, что он останется», – сообщили в австрийском клубе.

«Зальцбург» – самый здоровый клуб системы «Ред Булл». И все благодаря ему (нет, речь не про Рангника)