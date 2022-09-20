Энрике о невызове Рамоса в сборную Испании: «Считаю, что вызвал лучших на его позиции. Дверь не закрыта ни для кого»

высказался об игроках, которых не вызвал в сборную Испании.

«Каждый раз игроки, не попавшие в список, привлекают внимание. Я без проблем поговорю о Рамосе и Аспасе, но я выбираю 25 игроков, которых считаю наиболее подходящими для вызова в этот раз. Я открыт к чужим мнениям. Мы постоянно анализируем ситуацию.

Они уже приезжали в сборную, я знаю их, они знают меня. Несомненно, они могут вернуться.

Здорово видеть, что вернулся на поле после того, как он сезон не играл из-за травм. Сейчас мы видим, что он играет каждые три дня. Здесь я могу говорить все, что угодно, но я считаю, что вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса.

Дверь в сборную не закрыта ни для кого», – сказал тренер сборной Испании.

6 игроков «Барсы», Мората и Асенсио – в составе Испании на Лигу наций. Фати и Де Хеа нет в списке