Оливер Кан: «Бавария» уверена в Нагельсманне, не рассматриваем других тренеров. Посмотрим, какие рычаги надо задействовать, чтобы вернуться на победный путь»

не планирует увольнять тренера .

Об этом во время Октоберфеста сообщил генеральный директор «Баварии» .

«Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.

Конечно, мы все недовольны, все в плохом настроении. Нам нужно вернуться на верный путь. Как только игра против «Леверкузена» снова начнется, мы должны будем выложиться на полную.

Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в Бундеслиге», – сказал бывший вратарь мюнхенцев.