Оливер Кан: «Бавария» уверена в Нагельсманне, не рассматриваем других тренеров. Посмотрим, какие рычаги надо задействовать, чтобы вернуться на победный путь»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» не планирует увольнять тренера Юлиана Нагельсманна.

Об этом во время Октоберфеста сообщил генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

«Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.

Конечно, мы все недовольны, все в плохом настроении. Нам нужно вернуться на верный путь. Как только игра против «Леверкузена» снова начнется, мы должны будем выложиться на полную.

Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в Бундеслиге», – сказал бывший вратарь мюнхенцев.

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