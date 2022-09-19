Нидерланды — Бельгия 25.09.2022 Лига Наций, прогноз на футбольный матч

25 сентября сборная Нидерландов на своем поле примет бельгийцев в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Наций. Встреча пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме и начнется в 21:45 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: 1Х; «Обе забьют — да», ТБ 2.

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Сборная Нидерландов

После четырех туров сборная Нидерландов лидирует в своей группе, набрав 10 очков. Ранее подопечные Луи ван Гала разгромили в гостях Бельгию (4:1), дважды обыграли Уэльс (2:1 на выезде и 3:2 дома) и поделили очки с поляками на своем поле — 2:2.

Матч с поляками получился драматичным: голландцы по ходу встречи уступали 0:2, но сразу после перерыва забили два мяча, а уже в компенсированное время могли вырвать победу, но Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Несмотря на эту осечку Депай прекрасно проводит матчи за сборную, являясь ее лучшим бомбардиром, — на счету полузащитника «Барселоны» три забитых мяча. В сборной Нидерландов много талантливых футболистов, но именно Депай является тем, на кого Ван Гал особенно рассчитывает, и пока футболист его надежды полностью оправдывает.

Вторым бомбардиров голландцев в Лиге Наций неожиданно является защитник Дензел Думфрис — игрок миланского «Интера» отметился голами в ворота Бельгии и Польши. Подключение к стандартным положениям мощного защитника стало еще одним грозным оружием «оранжевых», которые и так играют весьма результативно, забивая в среднем почти 3 мяча за матч.

Сборная Бельгии

Бельгия, которая занимает второе место в рейтинге сборных ФИФА, неудачно стартовала в розыгрыше Лиги Наций, крупно уступив на своем поле как раз Нидерландам — 1:4.

Однако главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес сказал, что его команда не ставит задачу непременно побороться за победу в Лиге Наций, а приоритет для него — качественная подготовка к чемпионату мира в Катаре. В связи с этим он готов на эксперименты с составом и построением игры даже в ущерб результату в Лиге Наций.

Впрочем, уже в следующем туре Бельгия показала всю свою мощь и не оставила шансов полякам, обыграв их 6:1, несмотря на то, что Роберт Левандовски вывел свою команду вперед в самом начале матча.

Две следующих встречи в Лиге Наций Бельгия проводила на выезде и сначала поделила очки с Уэльсом (1:1), а затем снова обыграла поляков с минимальным счетом.

В четырех матчах Лиги Наций бельгийцы забили девять мячей, а лучшими бомбардирами команды являются Леандро Троссард и Миши Батшуайи — полузащитник «Брайтона» и нападающий «Фенербахче» забили по два мяча. Батшуайи еще и проявил ассистентские навыки, отдав две голевые передачи партнерам, и с четырьмя очками по системе «гол + пас» находится среди лидеров текущего розыгрыша Лиги Наций.

Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия

Несмотря на то, что Нидерланды играют дома, фаворитами матча считаются все-таки бельгийцы — на их победу в букмекерской конторе «Winline» можно поставить с коэффициентом 2,25. Это вполне логично, все-таки состав у бельгийцев более звездный, а Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне и вовсе являются претендентами на «Золотой мяч» этого года. Но все-таки голландцы прекрасно проводят текущий розыгрыш Лиги Наций и наверняка не захотят отдавать первое место в группе, которое дает право сыграть в полуфинале Лиги Наций. Поэтому можно сделать ставку на 1Х с коэффициентом 1,59.

Скорее всего матч получится достаточно результативным, поэтому тут уместны две ставки — « Обе забьют — да» за 1,83 и ТБ 2 за 1,49 .

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