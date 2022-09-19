Абрахам о Дибале: «Он так же хорош, как и в FIFA, хотя выглядит на 12 лет»

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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о подписании Пауло Дибалы

Аргентинец перешел в римский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 8 матчах за римлян.

«Он талантлив. Так же хорош, как и в FIFA. Он также обладает лидерскими качествами, хотя выглядит так, как будто ему 12 лет!

У него есть тот опыт завоевания трофеев в «Юве», это именно то, что нам было нужно. [Его переход] – это хорошо и лично для меня, мы выстраиваем партнерство», – сказал Абрахам.

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