«Ландскрона» сообщила о задержании фанатов «Зенита» после игры с «Динамо». Их продержали всю ночь в отделе

«Ландскрона» сообщила о задержании фанатов «Зенита» после игры с «Динамо».
«По итогам матча с «Динамо» московские органы правопорядка в рамках борьбы с противниками Fan ID задержали и продержали всю ночь в отделе заводящих и барабанщиков гостевой трибуны без объяснения причин.
Как мы видим, для установления «нарушителей» не потребовался паспорт болельщика.
В целях формального оправдания своих действий всем было приписано «употребление мата» и оформлена статья 20.1 КоАП РФ», – говорится в сообщении объединения болельщиков «Зенита».