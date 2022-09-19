«Ландскрона» сообщила о задержании фанатов «Зенита» после игры с «Динамо». Их продержали всю ночь в отделе

сообщила о задержании фанатов «Зенита» после игры с .

«По итогам матча с «Динамо» московские органы правопорядка в рамках борьбы с противниками Fan ID задержали и продержали всю ночь в отделе заводящих и барабанщиков гостевой трибуны без объяснения причин.

Как мы видим, для установления «нарушителей» не потребовался паспорт болельщика.

В целях формального оправдания своих действий всем было приписано «употребление мата» и оформлена статья 20.1 КоАП РФ», – говорится в сообщении объединения болельщиков .