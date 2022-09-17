Экс-игрок «Динамо» и сборной России Гранат подписал контракт с казахстанским SD Family. Клуб играет в Медиалиге

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат подписал контракт с казахстанским SD Family. Об этом сообщил представитель SD во время матча Медиалиги SD Family-«Эгриси».

Гранат, известный по выступлениям за «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Рубин», в сезоне-2020/21 выходил в ФНЛ с клубом из Долгопрудного, но потом остался без работы.

Владимир не играл с мая 2021-го, а после вернулся в команду , где сыграл один матч в Первой лиге в сезоне 2021/22 гг.

Подробную статистику выступлений Граната смотрите здесь.

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