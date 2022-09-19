Тренер «Наполи» Доменикини о 2:1 с «Миланом»: «Проявили характер и волю к победе»

Теги Милан серия А Италия Наполи Марко Доменикини Футбол

Тренер «Наполи» Марко Доменикини подвел итоги матча с «Миланом» (2:1).

После 7 туров неаполитанцы возглавляют таблицу Серии А вместе с «Аталантой», набрав 17 очков.

«Тяжелый матч против великолепного «Милана». К середине первого тайма нам удалось наладить игру, и ситуация на поле улучшилась. Команда проявила характер и волю к победе, мы очень довольны, но от некоторых игроков Спаллетти хочет большего.

В Серии А есть команды и посильнее, чем «Наполи»? Каждые выходные мы стараемся изо всех сил. Мы выступаем очень хорошо, но у нас молодые ребята и много новичков», – сказал Доменикини.

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