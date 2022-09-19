Тренер «Оренбурга» Личка о 2:0 с «Пари НН»: «Было нелегко, но мы использовали моменты и сыграли на ноль»

Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча с «Пари НН» (2:0) в Мир .

— Показалось, что все было по плану .

— Я думаю, было не так легко. Рад, что мы вышли на 1:0 в первом тайме. В перерыве я сказал, что у большой характер. Они дважды отыгрывались, уступая 0:2 у себя дома. Я хотел концентрации и дисциплины от своих футболистов, а также, чтобы они использовали контратаки.

Сегодня было больше борьбы, дисциплины, много пробега. Хорошо, что мы использовали свои моменты и сыграли сзади на ноль, – сказал .