Тренер «Оренбурга» Личка о 0:8: «Стыд, детский сад. Результат – мой. «Зенит» – высший уровень»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал разгромное поражение от «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 8:0 в 9-м туре Мир .

– Я отвечаю за игру. Это моя ошибка, я подготовил команду к игре, выбрал состав. Этот результат – мой. Проиграть 0:8 – стыд. Можно проиграть 0:4, 0:5, 1:4 – это спорт. Проиграть 0:8 и ничего не показать – стыд.

Наши болельщики приехали сюда, а мы показали такую игру. Это детский сад. – высший уровень, для них это была очень легкая игра.

– «Торпедо» парковало автобус и чуть не увезло ничью. Почему вы не сделали так же?

– Потому что я люблю футбол. «Торпедо» здесь проиграло 0:2. Мы уехали с 0:8. Я не жалею ни о чем. Можно ошибаться, но здесь было 30 тысяч зрителей, которые хотят видеть голы и эмоции. Но мы забыли сегодня сыграть в футбол, атаковать. Мы смотрели с открытым ртом на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Это стыд.

Плохой первый тайм, ждали реакцию. Ее вообще не было. Ждали только, сколько «Зенит» сможет забить.

– не выигрывает на выезде. Когда будут победы?

– Нужно уметь выигрывать на выезде, чтобы занимать 8-10 места. Нужно играть в футбол. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» – хорошие команды, нам еще до них нужно расти. С «Нижним» можно биться, надо начинать выигрывать, а даже не набирать одно очко.

В раздевалке сказал, что будут моменты спада. Сегодня был нокаут. Характер команды познаешь, когда тяжело. Сейчас у нас «Ростов» и «Нижний», посмотрим на реакцию, – передает слова Лички корреспондент Sports.ru Александр Дорский.