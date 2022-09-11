Тренер «Оренбурга» Личка о 0:8: «Стыд, детский сад. Результат – мой. «Зенит» – высший уровень»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение от «Зенита». 

Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 8:0 в 9-м туре Мир РПЛ

– Я отвечаю за игру. Это моя ошибка, я подготовил команду к игре, выбрал состав. Этот результат – мой. Проиграть 0:8 – стыд. Можно проиграть 0:4, 0:5, 1:4 – это спорт. Проиграть 0:8 и ничего не показать – стыд.

Наши болельщики приехали сюда, а мы показали такую игру. Это детский сад. «Зенит» – высший уровень, для них это была очень легкая игра.

– «Торпедо» парковало автобус и чуть не увезло ничью. Почему вы не сделали так же?

– Потому что я люблю футбол. «Торпедо» здесь проиграло 0:2. Мы уехали с 0:8. Я не жалею ни о чем. Можно ошибаться, но здесь было 30 тысяч зрителей, которые хотят видеть голы и эмоции. Но мы забыли сегодня сыграть в футбол, атаковать. Мы смотрели с открытым ртом на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Это стыд.

Плохой первый тайм, ждали реакцию. Ее вообще не было. Ждали только, сколько «Зенит» сможет забить.

«Оренбург» не выигрывает на выезде. Когда будут победы?

– Нужно уметь выигрывать на выезде, чтобы занимать 8-10 места. Нужно играть в футбол. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» – хорошие команды, нам еще до них нужно расти. С «Нижним» можно биться, надо начинать выигрывать, а даже не набирать одно очко.

В раздевалке сказал, что будут моменты спада. Сегодня был нокаут. Характер команды познаешь, когда тяжело. Сейчас у нас «Ростов» и «Нижний», посмотрим на реакцию, – передает слова Лички корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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