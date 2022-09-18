Галактионов о 0:2 с «Оренбургом»: «Плохой матч, «Пари НН» не имеет права так играть. Сделаем выводы»

высказался после поражения от (0:2).

– Плохой матч, оба тайма. Мы не имеем права так играть в атаке и обороне, без агрессии. Поражение заслуженное, мы сделаем выводы.

Рано или поздно любые серии заканчиваются, но просто нельзя выходить академиками на поле. Нужно биться за каждый мяч и выгрызать эпизоды.

– Травма полузащитника Николая Калинского стала решающей в сегодняшнем матче?

– Коля для нас определяющий игрок, и это сыграло свою роль. Но у нас есть и другие футболисты, которые должны давать страсть, агрессию, скорость. К сожалению, этого всего не произошло, – сказал тренер нижегородцев.