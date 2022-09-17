«Аугсбург» после 1:0 с «Баварией», обыгравшей «Барселону»: «Главный клуб Европы??»

Пресс-служба «Аугсбурга» эмоционально реагирует на победу команды над «Баварией» (1:0).

Когда матч 7-го тура Бундеслиги завершился, в твиттере «Аугсбурга» опубликовали картинку с итоговым результатом матча, подписав ее фразой «Лига фермеров!!» Так часто называют Бундеслигу из-за доминирования «Баварии» в турнире.

Также пресс-служба «Аугсбурга» пошутила и над «Барселоной». В твиттере клуба появились скриншот с результатами двух последних игр, проведенных «Баварией» – против «Барсы» (2:0) и против (0:1), с подписью: «Главный клуб Европы??»