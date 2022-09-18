Анна Щербакова: «Фигурное катание сейчас на взлете, оно очень популярно. Футбол был интересен всегда, на трибунах каждый ведет себя как тренер»

высказалась о популярности фигурного катания в сравнении с футболом.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила матч Мир между «Спартаком» и (1:0).

– Сегодня на футболе ты второй раз. Когда ты впервые попала на матч?

– Это был матч Россия – Испания в 2018 году на чемпионате мира. Да, была всего один раз, но зато какой! Очень яркие воспоминания оттуда. Думаю, что довольно удачно я попала.

– Что популярнее: фигурное катание или футбол?

– Не хочу быть между двух огней. Фигурное катание сейчас на взлете, оно очень популярно, многие следят. Футбол – такой вид спорта, который был интересен всегда. Не буду их сравнивать. Классно, что я, будучи фигуристкой, сейчас нахожусь здесь.

– Сейчас на футболе не так шумно, как раньше. Как обстоят с этим дела на фигурном катании?

– На фигурном катании публика аплодирует нам до и после выступления и во время исполнения элементов. Больше наслаждаются и смотрят, не приняты какие‑то кричалки.

Сейчас я сидела на трибуне, и здесь все по‑другому: чувствуется невероятная поддержка болельщиков, у меня мурашки каждый раз, когда это слышу.

– Ты видишь какую‑то эстетику в футболе?

– Конечно. С той, что в фигурном катании, она не сравнится, но мне было очень интересно наблюдать за игрой, за тем, как ребята владеют мячом.

– На что ты обращаешь внимание в футболе?

– Если сравнить с фигурным катанием, то его смотреть сложно, если не разбираешься в правилах. Можно судить по тому, упал кто‑то или нет. Здесь – забили гол или нет.

На футбольных трибунах каждый ведет себя как тренер: постоянно слышала, как надо было сделать, кому надо передать, кому сделать пас и так далее. Старалась прислушиваться и вникать, кто что сделал, – сказала Щербакова в эфире ютуб-канала .