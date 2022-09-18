Кержаков о чемпионской гонке в РПЛ: «Она не начиналась. И я не вижу предпосылок, чтобы она существовала»

считает, что в Мир нет чемпионской гонки.

– Можно чем-то объяснить тот факт, что «Зенит» уже в 19 матчах не проигрывает московским командам в РПЛ?

– Можно, наверное, сказать, что матчи с ними для «Зенита» – больший стимул. Хотя в последнее время такие игры для петербуржцев или мало что значили, или в них команда имела право на осечку. Потому что на длинной дистанции «Зенит» все равно отыгрывает то, что упускает, – сказал Кержаков.

– И чемпионской гонки в этом сезоне не предвидится?

– Она, можно сказать, не начиналась. И я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы она существовала.

– А что скажете про «Ростов», который играет практически без легионеров и держится на втором месте после стартовой части чемпионата?

– «Ростов» – хорошая команда. Естественно, неожиданно для многих то, что они идут на втором месте. Надо отметить работу тренера, безусловно. Это, в основном, его заслуга. Доверие молодым ребятам, хорошо выстроенная игра – причем не только от себя, но и от соперника.

Схема очень гибкая, нестандартное использование голкипера в начале атаки. Это все . Он умело подобрал игроков для реализации своих идей, и не случайно занимает высокое место, – сказал бывший футболист .