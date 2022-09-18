«Пари НН» уступил впервые за 5 недель – дома «Оренбургу» (0:2)

дома проиграл (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За гостей забили Тимур Аюпов и Александр Эктов.

Для команды из Нижнего Новгорода это первое поражение с 14 августа – тогда тоже дома уступили «Ростову» (3:4). Затем последовали 4 победы и 2 ничьих в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Оренбург», набрав 12 очков, вышел на 9-е место в таблице Премьер-лиги и опередил «Пари НН» по дополнительным показателям.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ