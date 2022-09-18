«Пари НН» уступил впервые за 5 недель – дома «Оренбургу» (0:2)

«Пари НН» дома проиграл «Оренбургу» (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За гостей забили Тимур Аюпов и Александр Эктов.
Для команды из Нижнего Новгорода это первое поражение с 14 августа – тогда тоже дома уступили «Ростову» (3:4). Затем последовали 4 победы и 2 ничьих в РПЛ и Фонбет Кубке России.
«Оренбург», набрав 12 очков, вышел на 9-е место в таблице Премьер-лиги и опередил «Пари НН» по дополнительным показателям.
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Пари НН –
Гойло, Масоэро (Корнюшин, 46), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Шарипов (Шильцов, 77), Каккоев (Михайлов, 46), Юлдошев (Кротов, 68), Рыбчинский, Калинский (Милсон, 21), Сулейманов.
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Оренбург –
Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Хотулев, Эктов (Печенин, 85), Аюпов, Вера, Стаматов (Полуяхтов, 80), Флорентин (Башич, 81), Сычевой (Павловец, 90), Марин (Акоста, 90).