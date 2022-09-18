«Пари НН» уступил впервые за 5 недель – дома «Оренбургу» (0:2)

Теги премьер-лига Россия Оренбург Пари НН Тимур Аюпов Александр Эктов онлайны Футбол

«Пари НН» дома проиграл «Оренбургу» (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За гостей забили Тимур Аюпов и Александр Эктов.

Для команды из Нижнего Новгорода это первое поражение с 14 августа – тогда тоже дома уступили «Ростову» (3:4). Затем последовали 4 победы и 2 ничьих в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Оренбург», набрав 12 очков, вышел на 9-е место в таблице Премьер-лиги и опередил «Пари НН» по дополнительным показателям.

Пари НН – Оренбург 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Аюпов, 0:2 – 73 Эктов.
Пари ННГойло, Масоэро (Корнюшин, 46), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Шарипов (Шильцов, 77), Каккоев (Михайлов, 46), Юлдошев (Кротов, 68), Рыбчинский, Калинский (Милсон, 21), Сулейманов.
ОренбургКеняйкин, Сиваков, Гойкович, Хотулев, Эктов (Печенин, 85), Аюпов, Вера, Стаматов (Полуяхтов, 80), Флорентин (Башич, 81), Сычевой (Павловец, 90), Марин (Акоста, 90).
Предупреждения:
Хотулев (23), Сиваков (36), Аюпов (48), Кротов (79).

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