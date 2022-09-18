Гендиректор «Юве» об Аллегри: «Менять что-то сейчас было бы безумием. У Макса программа развития на 3-4 года»

пока не планирует увольнять тренера .

«Я ожидаю реакции от «Ювентуса». Даже не реакции, а скорее действий.

Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Юве», работать над дисциплиной.

У Макса не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне.

Если что-то не работает как надо, моя задача как генерального директора заключается в том, чтобы заставить это работать. Нам нужно работать вместе и смотреть вперед», – заявил гендиректор «бьянконери» .

«Я против всех, кто считает, что в футболе еще есть что изобретать». 10 фраз Аллегри, после которых вы спросите, зачем «Юве» его нанял