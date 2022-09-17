«Зенит» реально победить. Должны показать – мы хозяева в Москве». Защитник «Динамо» Сазонов о матче

верит в победу «Динамо» над «Зенитом».

Бело-голубые примут петербургский клуб в 10-м туре Мир .

реально победить. Как? Хорошо играть в футбол. От 8:0 никаких эмоций. Не знаю, насколько в этом результате заслуги «Зенита». Может, там «Оренбург» предоставил им возможность забить восемь… Мы им такой возможности не предоставим. Будет интересно, да еще и играем дома. Должны показать – мы хозяева в Москве.

Для меня это особенный матч, так как я воспитанник «Зенита»: был там 14 лет, стал чемпионом. Очень надеюсь, что сыграю, а мы – победим. Я принял правильное решение, когда перешел из «Зенита» в «Динамо».

Никому ничего доказывать не надо, только самому себе. Надо хорошо сыграть всей командой, даже больше чем на 100%. И победить, конечно», – сказал защитник «Динамо».

и «Зенит» сыграют сегодня, 17 сентября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция матча и текстовый онлайн.