Даниил Фомин: «Хочется проверить, как «Динамо» выглядит на фоне «Зенита», и победить, конечно»

Даниил Фомин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Зенитом» в Мир РПЛ.
— Довольны стартом сезона с точки зрения набранных очков и качества игры команды?
— Результат нормальный, можно так сказать. Конечно, можем лучше играть, больше побеждать. Но сейчас подъехали новички, так что, надеюсь, они быстро вольются в состав и усилят команду. И мы будем и лучше играть, и больше очков набирать.
— Насколько обидно, что упустили победу в двух выездных матчах, где вели 2:0 с «Факелом» (3:3) в Воронеже и «Пари НН» (2:2)?
— Очень обидно. Когда выигрываешь в два мяча, в результате играешь вничью, то эта ничья со вкусом поражения. Значит, будем набирать очки с теми командами, которые являются прямыми конкурентами.
— Верите, что можете превзойти прошлогодний результат в виде третьего места в чемпионате России?
— Думаю и верю, что мы можем как минимум повторить.
— В субботу у вас игра с «Зенитом». Что надо сделать, чтобы обыграть питерцев? Можно ли вообще конкурировать с ними в нынешнем сезоне и бороться за первое место?
— Честно говоря, про «Зенит» ничего не знаю. Давайте говорить про «Динамо». Как выиграть ближайший матч, думаю, нам скажет тренерский штаб, объяснит, как действовать.
Очевидно то, что у нас важный матч в субботу. В таких матчах приятно участвовать. Атмосфера на трибунах будет хорошая, болельщики придут. Будет интересно.
Мы стали играть по-другому по сравнению с прошлым сезоном. И состав поменялся. Хочется проверить, как нынешнее «Динамо» выглядит на фоне «Зенита», и, конечно, хочется победить, – сказал хавбек «Динамо».