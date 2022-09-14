Мбаппе о хет-трике «Барсе» на «Камп Ноу» в ЛЧ: «Я превратился из хорошего игрока в отличного. Это что-то особенное»

Килиан Мбаппе считает хет-трик в ворота «Барселоны» ключевым моментом в карьере.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21 форвард «ПСЖ» забил три мяча «блаугране» на «Камп Ноу» и помог команде выйти в следующий раунд.
«[В тот момент] я превратился из хорошего игрока в отличного. В тот вечер мне удалось сделать хет-трик на «Камп Ноу», это было что-то особенное.
Честно говоря, я был горд собой, потому что я играл по-своему», – сказал Мбаппе в интервью клубным медиа.
Мбаппе хочет взять Лигу чемпионов с «ПСЖ»: «Победа в ЛЧ – это победа в ЛЧ. Но выиграть с «ПСЖ» было бы лучше всего»