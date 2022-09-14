Матыцин допустил, что футбол включат в программу следующей Спартакиады: «Препятствий не вижу»

Теги Спартакиада Олег Матыцин Спорт-Экспресс Футбол

Министр спорта РФ заявил, что футбол могут включить в программу следующей Спартакиады.

«Российский футбол пока не участвует в Играх, но препятствий не вижу, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде. Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий год после Олимпийских игр, чтобы спланировать новый олимпийский цикл.

На Спартакиаде я увидел многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта», — сказал Олег Матыцин.

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