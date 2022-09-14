Лига чемпионов. «Милан» примет «Динамо» Загреб, «Ман Сити» против «Дортмунда», «Реал» сыграет с «Лейпцигом»

«Милан» сыграет дома с загребским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию», «Реал» – «РБ Лейпциг», «ПСЖ» встретится на выезде с «Маккаби Хайфа».
2-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Группа F
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.45, «Стадион Войска Польского»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Группа G
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Паркен»
Группа H
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Самми Офер»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.