Лига чемпионов. «Милан» примет «Динамо» Загреб, «Ман Сити» против «Дортмунда», «Реал» сыграет с «Лейпцигом»

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«Милан» сыграет дома с загребским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию», «Реал» – «РБ Лейпциг», «ПСЖ» встретится на выезде с «Маккаби Хайфа».

Лига чемпионов

2-й тур

Группа Е

Милан Италия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
14 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси Англия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Шахтер Украина – Селтик Шотландия
Дата проведения
14 сентября, 19.45, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид Испания – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Манчестер Сити Англия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Копенгаген Дания – Севилья Испания
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Паркен»
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Группа H

Маккаби Хайфа Израиль – ПСЖ Франция
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Самми Офер»
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Ювентус Италия – Бенфика Португалия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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