Симеоне о 0:2: «Байер» выиграл благодаря двум хорошим контратакам»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги матча с (0:2) в чемпионов.

«Мы не смогли решить исход матча до 70-80-й минуты. Мы не приняли правильных решений, и они поймали нас на контратаках. Они выиграли матч благодаря двум хорошим контратакам.

Прямо сейчас мы должны забыть об этой игре. Нас ждет «Брюгге», который выиграл. Нам предстоит сыграть два матча подряд против них, и это будет очень тяжело. Впрочем, как всегда бывает на групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал .

Группа-фейерверк: перекладина+штанга у «Атлетико» за 2 секунды, «Брюгге» – лидер после 4:0 с «Порту»