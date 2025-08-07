«Аль-Наср» интересуется Висса. Клуб Роналду готов удовлетворить запросы «Брентфорда» по форварду – для «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» они слишком высоки

«Аль-Наср» намерен подписать Йоана Висса.

По данным L’Équipe, клуб из Саудовской Аравии готов удовлетворить требования «Брентфорда » по продаже 28-летнего форварда. Ранее сообщалось , что игрока оценивают более чем в 50 млн фунтов.

Отмечается, что в течение нескольких недель «Ньюкасл », «Тоттенхэм » и саудовский «Неом» контактировали с лондонцами чтобы достичь соглашения. Однако запросы «пчел» на данный момент считаются слишком высокими. Точная сумма не разглашается, но, как сообщается, «Аль-Наср » готов ее предложить.

Теперь саудовцы пытаются убедить конголезца присоединиться к Криштиану Роналду и его партнерам по команде.

В прошлом сезоне АПЛ Висса провел 35 матчей и забил 19 голов. Его статистику можно найти здесь .