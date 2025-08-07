Семак про Черчесова в «Ахмате»: «В его компетенции никто не сомневается, он показал профессионализм. «Зениту» стало сложнее готовиться к игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ахматом».

Команды встретятся в 4-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет в Грозном 9 августа.

– Сергей Богданович, у нашего субботнего соперника произошла смена главного тренера. Как вы восприняли эту новость и что вы можете сказать о новом наставнике грозненцев?

– Станислава Саламовича [Черчесова ] я давно знаю, и он уже показал свой профессионализм в качестве главного тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается.

Касаемо подготовки, конечно, сложнее нам стало готовиться, но у каждого тренера есть свое мнение на то, как играть, какую тактическую схему выбирать. Поэтому для нас есть определенные вопросы, к которым мы подготовимся настолько, насколько это возможно. Но мне хотелось бы сказать хорошие слова в адрес предыдущего тренерского штаба: по статистическим выкладкам команда стартовала хорошо в плане создания моментов, игры в обороне и по многим компонентам была на ведущих позициях. К сожалению, такая доля тренера – неважно по каким причинам нет результата, но если его нет, его нет.

Хочется пожелать ребятам удачи и сказать, что они проделали хорошую работу, хоть и времени для этого было немного. А мы, в свою очередь, продолжаем готовиться и надеемся, что подойдем в хорошем состоянии к важному для нас матчу.

– В прошлых матчах в заявке «Зенита» отсутствовал ряд игроков по самым разным причинам. Скажите, к субботней игре все ли готовы?

– На сегодняшний день есть пара небольших вопросов, но надеюсь, что все подойдут к игре в форме, и у нас не будет травмированных в этом матче.

– Тренируется ли Луис Энрике в общей группе? Насколько он готов?

– Да, Луис Энрике тренируется в общей группе, мы посмотрим по его состоянию, насколько он готов. Естественно, он будет играть, а сколько, мы уже решим немножко позже.

– Сергей Богданович, если говорить о старте «Зенита», в трех матчах – пять очков. Насколько это пока играет роль в смысле первых матчей?

– Старт у нас непростой с точки зрения календаря, и, конечно, мы хотели бы иметь большее количество очков. Но так сложилось, что мы создаем достаточно для победы, но результат пока не тот, который мы хотели бы видеть.

И в матче с ЦСКА, и с «Рубином», и с «Ростовом» у нас хорошее преимущество по созданным моментам. И во всех играх мы могли, конечно, победить, но немножко не получилось. Я думаю, что будем двигаться дальше, улучшать те моменты, которые у нас не так хорошо получаются, и продолжать играть для того, чтобы побеждать чаще.

– Сыграно три тура. Можно ли сказать, что с точки зрения физической подготовки команда выровнялась и все сейчас примерно плюс-минус приведены к единому знаменателю?

– В принципе, я думаю, что матч против ЦСКА получился хорошим с точки зрения и количества созданных моментов, движения, функционального состояния. Я думаю, что мы движемся в ту сторону, которая нам нужна для того, чтобы стабилизировать состояние игроков.

Конечно, травмы бывают, кого-то выбивают, кто-то приезжает позже, кто-то сейчас не так хорошо готов. Но это естественное состояние для команды, у которой большое количество игроков, и такого не бывает, чтобы все они были одновременно в хорошей форме, – сказал Семак .