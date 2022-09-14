Педри о 0:2 от «Баварии»: «Результат обманчив. «Барселона» показала отличную игру, несмотря на ошибки»

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Педри поделился мыслями после поражения от «Баварии».

«Барселона» уступила немецкому клубу (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат обманчив. Мы очень много прощали соперника, а такая команда, как «Бавария», не прощает.

Пропущенные голы – это наши ошибки. Нам необходимо прибавлять. Считаю, что мы показали отличную игру, несмотря на допущенные ошибки.

Мы старались и могли выиграть матч. Важно продолжать в том же духе – и тогда результаты придут», – сказал полузащитник.

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