«МЮ» готов предложить 40 млн евро и бонусы за Карнезекки. «Аталанта» хотела бы получить 50 млн (Альфредо Педулла)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Карнезекки.

Английский клуб готов сделать «Аталанте» официальное предложение в размере 40 миллионов евро с бонусами и дополнительными выплатами за хорошие результаты, утверждает журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что итальянский клуб хотел бы получить 50 миллионов евро за 24-летнего голкипера, однако дополнительные бонусы в предложении манкунианцев могут удовлетворить требования команды из Бергамо.

В прошлом сезоне Марко Карнезекки провел 34 матча в Серии А, из которых 13 провел на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке .