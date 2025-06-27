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«МЮ» готов предложить 40 млн евро и бонусы за Карнезекки. «Аталанта» хотела бы получить 50 млн (Альфредо Педулла)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Карнезекки.

Английский клуб готов сделать «Аталанте» официальное предложение в размере 40 миллионов евро с бонусами и дополнительными выплатами за хорошие результаты, утверждает журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что итальянский клуб хотел бы получить 50 миллионов евро за 24-летнего голкипера, однако дополнительные бонусы в предложении манкунианцев могут удовлетворить требования команды из Бергамо.

В прошлом сезоне Марко Карнезекки провел 34 матча в Серии А, из которых 13 провел на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
logoМарко Карнезекки
logoАталанта
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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