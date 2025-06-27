«МЮ» готов предложить 40 млн евро и бонусы за Карнезекки. «Аталанта» хотела бы получить 50 млн (Альфредо Педулла)
«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Карнезекки.
Английский клуб готов сделать «Аталанте» официальное предложение в размере 40 миллионов евро с бонусами и дополнительными выплатами за хорошие результаты, утверждает журналист Альфредо Педулла.
Отмечается, что итальянский клуб хотел бы получить 50 миллионов евро за 24-летнего голкипера, однако дополнительные бонусы в предложении манкунианцев могут удовлетворить требования команды из Бергамо.
В прошлом сезоне Марко Карнезекки провел 34 матча в Серии А, из которых 13 провел на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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