Влад Игнатьев о том, что денег от футбола хватит до конца жизни: «Конечно. У нас было прекрасное время, чтобы зарабатывать»

Владислав Игнатьев рассказал, что денег, заработанных в футболе, ему хватит до конца жизни.

– Тех денег, которые ты заработал за всю карьеру, хватит на то, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь?

– Конечно. У нас было прекрасное время для того, чтобы зарабатывать. Сам понимаешь, какие были зарплаты. Плюс я постоянно инвестировал и вкладывал. Я могу сегодня закончить карьеру и спокойно жить. Но хочется найти себя в каком-то новом деле.

– Во что вкладывался?

– По классике – сдача помещений. Сейчас мой пассивный доход – деньги с аренды помещений. Плюс у меня есть инвестиционная компания. Мы занимаемся строительством домов, покупкой и продажей помещений.

– Не боишься, что могут кинуть? Как в случае Кержакова и Саенко.

– Моими делами занимается крестная моего сына. Я с ней работаю уже более 12 лет. Очень дорожу и доверяю. Всегда с ней советуюсь – она меня очень многому научила в этой теме. У меня еще был бизнес с братом, но его уже нет – не сошлись во взглядах на его развитие.

– Терял деньги по ходу своей предпринимательской деятельности?

– У любого человека, который вкладывает, бывают такие ситуации. В основном все мои потери связаны с венчурными инвестициями – в стартапы, в криптовалюту.

– Деньги, которые тебе приходят каждый месяц с аренды и продажи помещений, могут сравниться с зарплатой футболиста?

– Пока нет – но я обязательно выйду на похожий доход.

– В бизнесе может быть интереснее, чем в спорте?

– В футболе ты каждый месяц получаешь зарплату. Неважно – играешь или нет. В бизнесе такого нет. В один месяц ты можешь заработать миллион рублей. А на следующий – ничего и уйти в минус.

С одной стороны, зарабатывая на бизнесе, ты не рискуешь своим здоровьем, не получаешь травмы, все у тебя спокойно. Но до этого я всю жизнь не работал, а занимался любимым делом. Скучаю по нему. Сейчас мне не хватает футбольного драйва.

– Когда ты начал вкладываться в недвижимость?

– Сразу, как стал зарабатывать плюс минус большие деньги – где-то в 2009-м.

– Где будет через год?

– Для себя решил, что больше не буду так далеко забегать в своих мечтах. Никто не знает, что будет завтра. Не знаю, где буду через год – живу сегодня и сейчас, – сказал бывший защитник и .