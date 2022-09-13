«Салах не включается уже 12 месяцев, его закрывают слишком легко. Теперь не скажешь, что дело в контракте». Олдридж о Мо

Бывший нападающий раскритиковал .

«Если «Ливерпуль» собирается вернуть сезон в нужное русло, то им стоит быстро вновь открыть для себя то, в чем они хороши. Футбол – командная игра, но «Ливерпулю» не хватало важных игроков – Хендерсона и Тиаго, в частности. Но в команде есть и другие игроки – для них сезон просто не начался. Они забуксовали.

На протяжении последних 12 месяцев Салах просто не включается. Он нужен «Ливерпулю», ведь он игрок мирового класса. Вне зависимости от того, через что он сейчас проходит, ему нужно справиться с этим ради команды и вернуться к тому, в чем он хорош, – забивать голы, создавать моменты и быть кошмаром для соперника. Но на старте этого сезона и в конце прошлого он этого не делал.

У игроков такое случается, но у Мо это длится уже слишком долго. Сейчас уже не скажешь, что дело в неопределенности вокруг его контракта. Он подписал его, и он счастлив. Салах неплохо выглядел в Суперкубке Англии, и я подумал: «Поехали». Но его закрывают, и, как мне кажется, это делают это слишком легко.

Возможно, сейчас Салах чувствует небольшую неуверенность в себе. Такое бывает, но прошло уже много времени. Салах нам нужен, как и Вирджил ван Дейк. Нам нужны лидеры. Мы не можем продолжать винить травмы в такой игре», – написал Олдридж в колонке для Liverpool Echo.

В этом сезоне 30-летний футболист забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.