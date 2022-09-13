Руслан Нигматуллин: «Спартак» играет в обороне на уровне Второй лиги, крайне слабо»

Руслан Нигматуллин раскритиковал игру «Спартака» в обороне в последних матчах.

«Понятно, что после игры с настроение было не самое лучшее. Но у сильных спортсменов после поражения появляется реваншистский дух и желание быстрее исправить ситуацию, а не опускать руки и пропускать четыре в следующей же игре.

Эти два матча показали, что «Спартак» крайне слабо играет в обороне, уровень игры в обороне – на уровне Второй лиги. Абсолютно пассивная игра, и при индивидуальной игре с футболистом, и при командной. Что «Зенит» делал, что хотел, что «Ростов».

Понятно, что в этом году новый тренер [Гильермо Абаскаль] определенные яркие краски добавил, но игра в обороне – это тоже его задача, с которой в последних двух играх он справился из рук вон плохо. Вроде бы в атаке с тем же пару хороших мячей забили и моменты создавали, но когда команда пропускает так легко, никакая яркая игра в атаке не поможет», – сказал бывший вратарь и сборной России.