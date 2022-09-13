Рыков о Шалимове: «Самовлюбленный человек. Вся команда была рада, что он ушел из «Урала». У меня авторитета было намного больше»

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Экс-защитник «Урала» Владимир Рыков ответил на критику со стороны Игоря Шалимова.

В одном из недавних интервью бывший тренер екатеринбургской команды заявил, что был вынужден выгнать Рыкова, назвав футболиста «специфическим парнем».

«Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать свое мнение. А он этого боялся.

Никакой озлобленности на Шалимова у меня 100 процентов нет. Человеку не нравится эта правда. И он хочет как-то оправдаться. Все ребята, которые слушают его интервью, понимают, где правда.

Шалимов просто самовлюбленный человек. У него всегда было так: проигрывает команда, а выигрывает всегда он», – сказал Рыков, выступающий сейчас за «Родину».

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