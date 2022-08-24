Шалимов не попрощался с игроками «Урала»: «Это грустная процедура. Осадок остается у тебя и ребят»

объяснил, почему не попрощался с футболистами .

53-летний тренер был уволен из екатеринбургского клуба после четырех туров. В этих играх команда не набрала ни одного очка.

«Я не попрощался с футболистами. Я хотел приехать на базу. Наверное, можно было поблагодарить их за то, что мы спаслись.

Но я посчитал, что в этом году мы все вместе провалились. Многие игроки мне позвонили, написали. Я через помощника передал им привет, пожелал удачи.

Сам я не поехал, потому что это грустная, на самом деле, процедура. Я в ней особо большого смысла не вижу, а осадок такой остается неприятный – и у тебя, и у ребят. Думаю, ничего страшного в этом не было», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».