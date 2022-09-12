ЦСКА может сыграть с клубом Медиалиги 2Drots во время паузы на матчи сборных

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) ВЭБ Арена Кирилл Брейдо 2Drots медийный футбол Медиалига Футбол

ЦСКА может сыграть с клубом Медиалиги во время паузы на матчи сборных.

Информацию, появившуюся в телеграм-каналах, подтвердил директор по связям с общественностью армейцев Кирилл Брейдо.

«Мы действительно рассматриваем возможность сыграть с командой 2Drots в паузу на матчи сборных. Идет общение, обсуждаем дату игры.

Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая. Мы все видели матчи в Кубке России – 2Drots сейчас, возможно, сильнейшая команда в медиафутболе.

Наш тренерский штаб заинтересован в таком спарринге, как и клуб – есть большое желание сделать яркий матчдэй на «ВЭБ Арене», – написал Брейдо.

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