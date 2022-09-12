Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд 14.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Второй тур групповой стадии Лиги чемпионов подарит матч лидеров группы G. В Манчестере на поле стадиона «Этихад» сыграют «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Обе команды стартовали с уверенных побед через ТБ2,5.

Рекомендованная ставка: победа «МС» за 1,21, «обе забьют — да» за 1,84, ТБ2,5 за 1,35.

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Наш прогноз на матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стартовал в розыгрыше Лиги чемпионов с уверенной победы 4:0 в гостях над «Севильей». Главными героями встречи стали Фил Фоден и Эрлинг Холанд. Норвежец оформил дубль, на его счету и победный мяч. Воспитанник «МС» Фоден забил сам и записал на свой счет голевую передачу. «Горожане» одержали заслуженную победу, так как были сильнее почти по всем показателям:

xG 3,8 против 0,5;

удары 24 против 6;

удары в створ 9 против 1;

угловые 7 против 1;

опасные атаки 62 против 35.

«Севилья» сыграла лучше только в отборах. 17 против 8 у английского клуба.

В рамках домашнего чемпионата «горожане» идут без поражений. В шести турах четыре победы и две ничьи. Обе ничьи в гостях.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Пепа Гвардиолы на втором месте с 14 очками. Отставание от «Арсенала» составляет один балл. Разница голов в чемпионате 20:6. Это лучший показатель в турнире.

Самые результативные игроки «Манчестер Сити» в сезоне (матчи в АПЛ и Лиге чемпионов):

Эрлинг Холанд 12 голов и 1 голевая передача ;

; Фил Фоден 2 гола и 4 голевые передачи;

Кевин де Брюйне 1 гол и 5 голевых передач.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» стартовали в Лиге чемпионов с домашней победы 3:0 над «Копенгагеном». По голу в матче на счету Марко Ройса, Рафаэля Геррейру и Джуда Беллингема. Джованни Рейна записал на свой счет две голевые передачи. Полузащитник вышел на поле на 23 минуты, заменив Торгана Азара из-за травмы. Счет матча подтверждает статистические показатели, по которым у «Боруссии» преимущество:

xG 2,22 против 0,36;

удары 15 против 7;

удары в створ 4 против 2;

атаки 153 против 72;

опасные атаки 87 против 20.

Гости подали больше угловых, 5 против 4, и лучше были в отборе мяча 14 против 6.

В чемпионате Германии «шмели» потерпели два поражения. Одно дома, второе в гостях. Последний матч в Бундеслиге закончился разгромным поражением 0:3 от «РБ Лейпциг» на выезде. Ниже результаты матчей немецкого клуба в чемпионате.

В турнирной таблице Бундеслиги команда на четвертом месте с показателем 12 набранных очков в шести турах. Разница голов 8:7. От лидера чемпионата подопечные Эдина Терзича отстают только по дополнительным показателям.

Самые результативные игроки «Боруссии» Дортмунд в сезоне (матчи Кубка Германии, Бундеслиги и Лиги чемпионов):

Марко Ройс 3 гола и 3 голевые передачи;

Юлиан Брандт 1 гол и 3 голевые передачи;

Рафаэль Геррейро 2 гола и 1 голевая передача.

У «Боруссии» серьезные кадровые проблемы. В лазарете 8 игроков.

Со старта сезона не играет новичок Себастьен Аллер, который призван заменить Холанда. По ходу сентября клуб потерял голкипера Грегора Кобеля, вингеров Торгана Азара и Джейми Байно-Гиттенса.

Личные встречи

В Лиге чемпионов у команд 2:1 по победам и 1 ничья. «Горожане» ни разу не обыграли «шмелей» с разницей в два и более гола. В Манчестере команды обменялись забитыми мячами. Ниже результаты клубов в турнире.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

В результатах команд в Лиге чемпионов можно выделить два статистических тренда:

Победа «Боруссии» с форой +2,5 за 1,54 — немецкий клуб выиграл с форой +2,5 в 26 из 28 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов;

ИТМ3 «Манчестер Сити» за 1,56 — «Манчестер Сити» не забивает более 3 голов в 10 из 13 домашних матчей в турнире.

Оба статистических тренда соответствуют и очным результатам команд в Лиге чемпионов.

«Боруссия» провалила последний гостевой матч в чемпионате и довольно неудачно играет в гостях в Лиге чемпионов. «Шмели» выиграли 4 встречи и проиграли в 6. В 7 играх прошла ставка на обмен голами. У «Манчестер Сити» 8 побед, 1 ничья и 1 поражение дома в Лиге чемпионов. В шести встречах команда пропустила. Основанная ставка на матч: победа «Манчестер Сити» и «обе забьют — да» с коэффициентом 2,44 по линии букмекерской конторы Лига Ставок.

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