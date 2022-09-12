Президент «Бенфики» о Нуньесе: «Когда за игрока дают 75+25 млн евро, продажа не подлежит обсуждению»

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Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о трансфере Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

«Мы говорим об одном из самых дорогих трансферов этого окна. Мы по-прежнему пытаемся оправиться от пандемии, которая спровоцировала кризис на футбольном рынке. Когда за игрока дают 75+25 млн евро, то продажа не подлежит обсуждению.

Продажа Дарвина более чем оправдана. Условий, на которых мы могли бы его сохранить, даже не было. Это было просто невозможно», – сказал Кошта для BTV.

За 5 матчей в составе «Ливерпуля» форвард забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Полную статистику уругвайца можно найти здесь.

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