Хавбек «Химок» Кухарчук: «Любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

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Хавбек «Химок» Илья Кухарчук считает, что любой футболист в России хочет перейти в «Спартак».

– У вас заканчивается контракт следующим летом. Готовы остаться в команде?

– Да.

– А если придет «Спартак» и скажет: «Илья, мы вас хотим купить»?

– А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду – это гранды российского футбола. Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак».

– Клуб не ведет с вами переговоры о продлении контракта?

– У нас сейчас столько всего происходит в команде, что, мне кажется, не до продления моего контракта, – сказал Кухарчук.

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