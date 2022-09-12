Хавбек «Химок» Кухарчук: «Любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

Хавбек «Химок» Илья Кухарчук считает, что любой футболист в России хочет перейти в «Спартак».
– У вас заканчивается контракт следующим летом. Готовы остаться в команде?
– Да.
– А если придет «Спартак» и скажет: «Илья, мы вас хотим купить»?
– А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду – это гранды российского футбола. Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак».
– Клуб не ведет с вами переговоры о продлении контракта?
– У нас сейчас столько всего происходит в команде, что, мне кажется, не до продления моего контракта, – сказал Кухарчук.