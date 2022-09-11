Комличенко забил «Спартаку» с паса Уткина после обреза Рыбуса. У Николая 6 (5+1) очков в Мир РПЛ, у Даниила – 7 (3+4)

Защитник «Спартака» совершил результативную ошибку в матче с .

На 53-й минуте матча 9-го тура Мир хавбек ростовчан Роман Тугарев оказал давление на поляка в углу поля, и тот отдал неточный пас вперед. Даниил Уткин перехватил мяч и сделал передачу в штрафную площадь соперника, выведя один на один с вратарем Александром Селиховым. Форвард желто-синих отправил мяч в сетку, сделав счет 3:1.

Это пятый гол Комличенко в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Ранее он забил по одному голу в ворота «Динамо» (1:1), «Локомотива» (2:2), «Химок» (1:0) и «Оренбурга» (2:1). Также на счету 27-летнего футболиста одна голевая передача – в сегодняшней игре он ассистировал Дмитрию Полозу.

Для Уткина это четвертый ассист в этом сезоне Мир РПЛ – до этого он отдавал результативные пасы в играх с «Динамо», «Локомотивом» и «Химками». Также на счету полузащитника 3 гола в этом турнире – сегодня он забил второй мяч в ворота , также он отличался забитыми голами в матчах с «Локомотивом» и «Пари НН» (4:3).

Подробную статистику Комличенко можно найти здесь, а Уткина – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак» (4:1, второй тайм).