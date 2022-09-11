Пиоли про 2:1: «Милан» стиснув зубы играл вдесятером. «Сампдория» дома отбирала очки у «Юве» и «Лацио»

прокомментировал выездную победу «Милана» над «Сампдорией» в Серии А.

«Мы провели хороший первый тайм и могли забить больше голов. Но это была тяжелая победа, нам пришлось стиснуть зубы, играя вдесятером. Парни усердно цеплялись за каждый мяч.

уже отбирала очки здесь у «Ювентуса» и «Лацио», так что нам было непросто. Мы сказали себе, что хотим делать меньше технических ошибок, и, думаю, сегодня нам это удалось, так что мы на правильном пути», – сказал главный тренер в интервью Sky Sport Italia.