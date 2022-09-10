Леау удален за две желтые карточки в матче с «Сампдорией». Вингер «Милана» не сыграет с «Наполи»

Вингер был удален в матче с «Сампдорией».

Португалец получил две желтые карточки в игре 6-го тура Серии А (2:1, второй тайм). Первое предупреждение Леау получил на 17-й минуте – за отмашку и удар в лицо соперника в чужой штрафной площади.

Вторую желтую главный арбитр матча Микаэль Фаббри показал на 47-й минуте – Леау ударил соперника ногой в лицо при попытке пробить в падении через себя.

Таким образом, вингер не сможет принять участие в матче против в 7-м туре чемпионата Италии. Игра состоится 18 сентября.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Милан».