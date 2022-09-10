Марсьяль о Сульшере: «Я регулярно играл с травмой, а тренер не удосужился сообщить об этом СМИ. Я не мог ускоряться, меня критиковали фанаты»

раскритиковал .

«Я регулярно играл, будучи травмированным. В сезоне после коронавируса я не мог ускоряться четыре месяца. Тренер говорил, что я ему нужен, поэтому я играю. Но, учитывая мою игру, то, что я не мог ускоряться, эта ситуация все равно остается сложной. Меня критиковали фанаты, а тренер так и не удосужился сообщить [о моей травме] СМИ.

Конечно, в итоге я окончательно травмировался, и когда я вернулся [после травмы], то больше не играл. Я воспринял это очень плохо, я чувствовал несправедливое отношение к себе: тебя просят пожертвовать собой ради команды, а затем тебя отвергают.

Для меня это почти предательство. Я это ненавижу. Меня можно винить, но не в том, что я вру», – сказал нападающий в интервью France Football.