Коман не сыграет с «Барсой». Футболист «Баварии» пропустит 2-3 недели из-за травмы

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Футболист «Баварии» Кингсли Коман получил повреждение на тренировке.

У французского полузащитника диагностировано растяжение мышц правого бедра. Он пропустит 2-3 недели из-за травмы, сообщает Bild.

Таким образом, Коман не сможет сыграть против «Барселоны» в игре группового этапа Лиги чемпионов, а также не примет участие в матчах Бундеслиги против «Штутгарта» и «Аугсбурга».

Ожидается, что игрок вернется в строй после паузы на матчи сборных.

Коман забил один гол и сделал две результативные передачи в трех играх чемпионата Германии в этом сезоне.

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