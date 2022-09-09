Коман не сыграет с «Барсой». Футболист «Баварии» пропустит 2-3 недели из-за травмы

Футболист «Баварии» получил повреждение на тренировке.

У французского полузащитника диагностировано растяжение мышц правого бедра. Он пропустит 2-3 недели из-за травмы, сообщает Bild.

Таким образом, Коман не сможет сыграть против «Барселоны» в игре группового этапа , а также не примет участие в матчах Бундеслиги против «Штутгарта» и «Аугсбурга».

Ожидается, что игрок вернется в строй после паузы на матчи сборных.

Коман забил один гол и сделал две результативные передачи в трех играх чемпионата Германии в этом сезоне.