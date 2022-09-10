Рафинья пересечет поле на коленях, если «Барса» выиграет ЛЧ: «Я делал это в «Лидсе», когда мы сохранили место в АПЛ»

Рафинья Диас рассказал, что будет ходить по полю на коленях, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.
– Что ты будешь делать, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов?
– То же самое, что я делал в «Лидсе», когда мы сохранили место в АПЛ. Я пересеку на коленях поле «Камп Ноу» или того стадиона, где мы будем играть. Это может случиться в Стамбуле, – сказал вингер «Барсы».
Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» в это трансферное окно. Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.